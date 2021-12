Lupi conversa com bancada e Rui espera decisão do PDT

Depois de trazer para a sua base política o PTN, que marchava ao lado do DEM tanto em Salvador como na Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa (PT) aguarda o desfecho, nesta quarta-feira, 14, das negociações para manter o PDT na sua aliança.

O assunto é o tema principal da conversa que o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, terá com a executiva estadual e a bancada de deputados. O encontro será em Salvador, às 10 horas, na sede estadual do partido, na Mouraria.

Na terça-feira, 13, em Brasília, o governador conversou reservadamente com Lupi e reiterou sua posição: tem interesse que o PDT caminhe com o governo, mas, para isso, o partido precisa definir qual projeto político ele que seguir.

O que Rui Costa não aceitará é que o PDT, que participa do seu governo com duas secretarias (Agricultura e Administração Penitenciária e Ressocialização), também integre a administração do prefeito ACM Neto (DEM).

Na reforma administrativa que Neto concluiu, há duas semanas, a ex-secretária estadual de Ciência e Tecnologia, Andrea Mendonça (PDT), passou a ocupar a secretaria municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego.

Lupi, segundo revelou o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, disse a Rui Costa que iria ouvir a direção estadual do partido e os deputado para tomar posição.

O presidente da legenda, deputado federal Félix Mendonça Júnior, que é irmão de Andrea Mendonça, não foi localizado pela reportagem para comentar o assunto.

Militante histórico e integrante da executiva estadual do PDT, Alexandre Brust, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) do governo do Estado, adianta que, na reunião com Lupi, vai defender a permanência do partido no governo.

Mesma posição já externada pelos cinco deputados da bancada estadual.

Bastidores

No governo municipal, a ordem é silenciar tanto em relação ao PDT quanto a ida do em bloco do PTN para o governo. Nos bastidores do Palácio Thomé de Souza a leitura que se faz dos dois episódios é que o governo "está perseguindo Salvador" na tentativa de "inviabilizar" a gestão de ACM Neto.

Bem avaliado pelo soteropolitano, o prefeito é forte candidato à reeleição em 2016 e provável adversário de Rui costa em 2018. Registra-se que o PT, embora há 12 anos no poder, nunca governou a capital.

Com a adesão do PTN ao governo, quatro vereadores do partido (exceto Tiago Correia que ficará independente), três deputados estaduais e um federal, passam a reforçar a base do governo.

O PTN, como anunciou o governador no ato que marcou o ingresso do partido na sua base de sustentação, terá direito a cargo no segundo escalão. "Não existe parceiro pela metade. Se eu convidei vocês e vocês aceitaram vamos fazer uma parceria completa", anunciou Costa.

O presidente estadual do PTN, deputado federal João Carlos Bacelar não foi localizado, na terça, para informar os postos que o partido gostaria de ocupar no governo de Rui Costa.

Comenta-se que Detran e Cerb (Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia) estariam no foco do partido.

O dirigente petista Everaldo Anunciação informou, porém, que o governador aguarda a posição do PDT para retomar as negociações com os aliados e definir a ocupação dos espaços ainda vagos no segundo escalão do seu governo.

