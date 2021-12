Lula vem a Salvador para reunião com deputados nesta quinta

Em meio à crise política enfrentada pelo governo do PT, o ex-presidente Lula desembarca na capital baiana nesta quinta-feira, 22, e deve se reunir à noite com políticos locais da legenda, principalmente os deputados federais. O encontro será no hotel Sheraton, no Campo Grande.

De acordo com Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT, o convite foi feito ao presidente, uma vez que ele está no Nordeste. "Ele está no Piauí e vem conversar com os nossos deputados. Vamos falar de tudo, apoio político, economia e toda conjuntura atual", disse.

O Instituto Lula confirmou a chegada do presidente para a tarde desta quinta. Já na sexta-feira, 23, o ex-presidente participa do seminário sobre o Plano Nacional de Educação, promovido pelo Diretório Estadual do partido. O evento será realizado no Hotel Fiesta, no Itaigara, às 18h.

