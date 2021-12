Lula vem a Salvador para ato de apoio a Rui Costa

Depois das visitas recentes à Bahia dos principais pré-candidatos à presidência da república (Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, PSDB, e Eduardo Campos, do PSB), na segunda-feira, 12, será a vez do maior cabo eleitoral da eleição deste ano visitar Salvador. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de ato político em favor das pré-candidaturas de Rui Costa para governo do estado e de Dilma Rousseff, presidente da república, no Hotel Fiesta.



PDT



O presidente do PT-Bahia, Everaldo Anunciação, informou que o PDT deve anunciar oficialmente o apoio à candidatura de Rui Costa.



O PDT demorou devido ao "trauma" provocado com a escolha do deputado João Leão do PP para vice na chapa do petista. O posto era requerido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Nilo, que reclamou muito na ocasião, chegando a declarar que o governador Jaques Wagner "errou" ao escolher Leão.



O ato do PT deve reunir 1.300 lideranças do partido da capital e interior e das legendas que fazem parte da base de Wagner e apoiam a candidatura de Rui Costa.

