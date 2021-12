Lula tem homenagem na UFRB suspensa pela Justiça

Atendendo à ação popular promovida pelo vereador Alexandre Aleluia (DEM-BA), o juiz Evandro Reis, da 10ª Vara Federal Cível, concedeu liminar que suspende a celebração marcada para esta sexta-feira, 18, na qual a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) entregaria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa.

O magistrado entendeu que a decisão preserva a moralidade administrativa, como define o artigo 5º da Constituição Federal. "A moralidade administrativa é valor de natureza absoluta que se insere nos pressupostos exigidos para a efetivação do regime democrático", citou o juiz.

O juiz também afirmou que a solenidade possui um objetivo político-eleitoral, "com vistas a propiciar manifestação ruidosa do réu Luiz Inácio Lula da Silva no local da entrega da homenagem ao coincidi-la com o evento onde ele está envolvido de visibilidade político-partidária denominado 'Brasil em Movimento'".

Também foi determinado que a Polícia Federal esteja na universidade na data e horário em que o título seria entregue para garantir que a decisão seja cumprida.

