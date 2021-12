Lula reinaugura Palácio Rio Branco e lança revitalização do Centro Antigo

Às vésperas do início oficial da campanha para as eleições 2010, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda em Salvador nesta quinta-feira, 10. Em discurso com tom saudoso, Lula destacou que apesar de serem seus últimos meses na Presidência, não deverá sair da vida pública. "Não vou me aposentar da política", afirmou.



A programação do presidente e de sua comitiva começou por volta das 17h, quando ele e o governador Jaques Wagner realizaram a reinauguração do Palácio Rio Branco. A antiga sede do Governo da Bahia teve sua infraestrutura e seu acervo artístico-cultural restaurados.Também participaram da cerimônia o ministro das Cidades, Márcio Fortes, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Luiz Fernando de Almeida.

Em seguida, a comitiva presidencial seguiu para o palanque montado na Praça Municipal para uma série de atos simbólicos. A visita de Lula à capital baiana marca, sobretudo, o lançamento do Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador (CAS), que abrange área da Calçada até o Campo Grande e prevê aplicação de R$627 milhões até 2014 em habitação, cultura e infraestrutura. A cerimônia também marcou o lançamento do PAC Cidades Históricas, que contará com investimentos de R$692 milhões para 16 municípios baianos, entre eles Cachoeira, Salvador e Maragojipe.



Na sequência, o presidente e o governador fizeram a entrega simbólica dos diplomas dos 600 formandos do Plano Setorial de Qualificação e Inserção Profissional (Planseq) para beneficiários do programa Bolsa Família (Próximo Passo) e 440 alunos do projeto Qualifica Bahia.



Lula também assinou o termo de autorização para a construção de cerca de 4 mil unidades habitacionais, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Participaram da assinatura o ministro das Cidades, Márcio Fortes, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho.



Discursos - Ao ver na plateia cartazes pedindo solução para o imbróglio das barracas de praia da Orla Marítima de Salvador, Lula admitiu que a questão é complicada, mas prometeu encontrar solução para os barraqueiros. "Ninguém vai ficar sem emprego", afirmou. Já o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, foi fortemente vaiado em seu discurso, principalmente quando mencionou a possível inauguração do metrô para este ano.



Desembarque - Lula desembarcou por volta das 16h20 desta quinta-feira na Base Aérea de Salvador. A comitiva presidencial seguiu direto para a Praça Municipal, depois de ser recebida pelo governador, Jaques Wagner, pelo pré-candidato a vice-governador na chapa petista, Otto Alencar, pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Marcelo Nilo (PDT), e pelo deputado federal, Daniel Almeida (PCdoB).



Ainda na pista de pouso, Lula recebeu os cumprimentos do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, e dos candidatos da chapa do PMDB: o ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, o senador César Borges (PR), o vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PTB), e o atual vice-governador baiano, Edmundo Pereira (PMDB).



*Com informações de Patrícia França, do A TARDE e Marta Erhardt, da Web TV A TARDE.







