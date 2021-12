Lula reconhece que se excedeu nas críticas ao PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu para aliados que se excedeu nas críticas que fez ao PT, que prejudicaram a imagem do partido. Ele havia afirmado que os petistas "só pensam em cargo".

As informações foram relatadas pelo presidente do PT, Rui Falcão, na manhã desta quinta-feira, 25, durante uma reunião da cúpula do partido, na capital paulista.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Falcão afirmou que Lula se comprometeu a trabalhar mais pela pacificação interna e cumprir uma agenda para fortalecer o partido, a começar por um encontro com parlamentares petistas na segunda-feira, 29, em Brasília.

No início desta semana, Lula afirmou que seus correligionários querem apenas salvar a própria pele.

Durante entrevista nesta quinta, Falcão afirmou que este não foi tema da conversa, mas o partido divulgou um texto em que cobra uma reorientação da política econômica implementada pelo governo, como a redução da meta de superávit fiscal, reversão da elevação da taxa de juros praticada pelo Banco Central e a taxação das grandes heranças, entre outros.

adblock ativo