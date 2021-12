Lula rebate FHC no Facebook e diz que tucano 'fala muitas bobagens'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta quarta-feira, 7, em sua página oficial no Facebook, declarações dadas pelo também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao portal de notícias UOL. "Ele fala muito, e muitas bobagens", disse o petista, em texto assinado pela sua assessoria de imprensa.

"FHC costuma ser muito perguntado e falar muito de Lula em suas entrevistas. O contrário não acontece", destacou a mensagem. Na entrevista veiculada nesta quarta-feira pelo UOL, o tucano disse que "é difícil de colar" a explicação de Lula sobre o sítio de Atibaia e o tríplex do Guarujá, locais que levaram a força-tarefa da Operação Lava Jato a indiciar o petista por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Além disso, FHC afirmou "há risco" de Lula ser preso.

"Escrituras e outros documentos provam que Lula não é dono nem do sítio em Atibaia, propriedade de amigos da sua família que ele nunca negou frequentar, nem de apartamento no Guarujá, o qual ele só visitou uma vez para avaliar a compra", rebateu Lula no Facebook.

Ainda conforme a página da rede social, "dados oficiais comprovam que Lula jamais passou uma noite sequer no tal apartamento do Guarujá" e que todas suas propriedades ficam em São Bernardo do Campo e estão "devidamente declaradas". Para o ex-presidente petista, "há um desespero de querer sustentar acusações fracas e ridículas contra Lula para fins políticos", tendo em vista as eleições presidenciais de 2018.

