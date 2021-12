Lula prepara viagem ao Nordeste; na Bahia quer conversar com o MDB

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará em julho visitas a estados do Nordeste e, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a expectativa é de que a visita aconteça em duas etapas, com início na primeira quinzena do mês que vem.

Em entrevista, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macêdo, informou que o líder petista realizará conversas políticas, sem relação com as eleições.

“O presidente Lula quer debater sobre desenvolvimento regional, o combate à fome e a luta por vacinas”, afirmou.

A viagem também tem como objetivo estreitar as conversas com potenciais aliados na região, entre eles o PSB e o MDB.

Na Bahia, a aliança com o PSB é histórica. Já com o MDB, o senador Jaques Wagner (PT) tenta atrair o partido de volta para a sua base após 11 anos de rompimento. PT e MDB foram aliados em 2006, quando Wagner venceu as eleições para governador, mas as duas legendas romperam em 2009 quando Geddel Vieira Lima (MDB), que cumpre prisão domiciliar pelos R$ 51 milhões encontrados em um apartamento ligado a ele em Salvador, decidiu disputar o Palácio de Ondina em 2009.

O ex-deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel e forte influente no diretório estadual, já teve conversas tanto com Wagner, que deverá ser novamente candidato do PT ao governo da Bahia, quanto com o governador Rui Costa (PT).

“Não existe porta fechada, converso com todo mundo”, disse Lúcio em recente entrevista.

