Lula posta fotos de Moro cumprimentando Temer e conversando com Aécio

A conta do ex-presidente Lula no Twitter publicou duas fotos do juiz Sérgio Moro, responsável pelo julgamento de ações contra o petista na Operação Lava Jato, com o presidente Michel Temer e com o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Em uma das imagens, Moro é visto cumprimentando Temer em solenidade em Brasília. Na outra, Moro conversa com o senador durante premiação na capital paulista. Apenas as imagens foram postadas na rede social, sem nenhuma mensagem escrita.

O post teve repercussão entre os internautas, sendo compartilhado mais de 74 mil vezes e recebendo mais de 13 mil comentários e 111 mil curtidas.

A publicação foi feita após o dono da JBS Joesley Batista entregar gravações de conversas com Temer e Aécio. No diálogo com o presidente, Temer incentiva pagamento de propina para Eduardo Cunha ficar calado na prisão. "Tem que manter isso, viu?", diz o peemedebista.

Já na conversa com Aécio, o tucano aparece pedindo R$ 2 milhões a Joesley para pagar sua defesa na Lava Jato. Em seguida, a Polícia Federal (PF) filmou um empresário da JBS entregando o dinheiro para o primo do presidente do PSDB.

adblock ativo