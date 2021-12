Lula pensa em se lançar como pré-candidato à Presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a possibilidade de se lançar como pré-candidato à Presidência da República em 2018. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o petista pensa em deixar clara sua intenção, mas teme que aumente os ataques "da oposição e da mídia" contra ele.

Lideranças do PT divergem sobre como Lula deve se posicionar. Alguns acreditam que ele já é atacado, portanto, já enfrenta o ônus de ser pré-candidato, mas não obtém as vantagens de tomar essa atitude, que seria a divulgação da sua imagem como uma esperança para o país.

O petista também teme afetar a imagem de Dilma, caso se lance como pré-candidato. Mas lulistas argumentam que não tem como deixar o governo da presidente mais enfraquecido. Eles também avaliam que Lula tem mais cuidado com Dilma do que ela com ele.

