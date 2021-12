Lula pede indenização de R$ 130 mil a Regina Duarte por danos morais

O ex-presidente Lula e seus filhos recorreram ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra decisão de 1ª instância que livrou a atriz Regina Duarte de pagar indenização por danos morais por compartilhar acusações falsas contra a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

O caso se refere a um episódio em que a atriz publicou em sua conta nas redes sociais uma charge com os dizeres "acharam R$ 250 milhões numa conta da falecida do Lula", uma informação falsa. A postagem de Duarte, feita em abril de 2020 quando ela ocupava o cargo de secretaria especial da Cultura no governo federal, era baseada em uma informação falsa.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o escritório Teixeira Zanin Martins Advogados, que representa a família de Lula, pede que a atriz seja condenada a pagar R$ 131 mil para reparar danos morais. No pedido, Lula disse que doará todo o valor ao projeto social do padre Julio Lancellotti, de São Paulo.

