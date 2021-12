Lula pede a militantes que não se preocupem com ele, mas que fiquem 'em alerta'

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) começava o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista pediu a militantes para que não se preocupassem com ele, mas que ficassem "em alerta".

"Fiquem em alerta, não se preocupem com o que está acontecendo comigo", disse o ex-presidente, em visita a Cruz Alta (RS), em mais um ato de sua caravana pelo Sul do País. "Eu acho que Deus, de vez em quando, coloca a gente num teste, numa provação. Eu quero que vocês fiquem tranquilos porque sofrendo mais do que eu tem 14 milhões de desempregados neste País", declarou.

Ele voltou a falar que vai "brigar" para conseguir ser candidato à Presidência da República. "Eles estão tentando impedir que eu volte a ser presidente. Eu vou brigar, e se eu voltar eu vou voltar a fazer esse povo sorrir, a ser otimista e sonhar."

