Após discursar por quase uma hora em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e deixar o caminhão de som onde fez o seu pronunciamento, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva passou mal.

Elaine Patricia Cruz l Agência Brasil Lula passa mal após discursar durante quase uma hora

No carro de som, foi pedido que médicos entrassem no prédio, onde ele se encontra agora, para ser atendido. Minutos após terem solicitado o socorro, o carro de som avisou que Lula já está bem.

Ele apareceu, há pouco, na janela para acenar para a multidão que se encontra do lado de fora. O calor é muito intenso nesta tarde de sábado, 7, em São Bernardo do Campo.

Desde que teve sua prisão decretada quinta-feira, 5, pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, este foi o primeiro pronunciamento de Lula em público.

Lula passa mal após discursar durante quase uma hora | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo