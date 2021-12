Lula participa de ato contra o impeachment em Fortaleza

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste sábado de um ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff em Fortaleza. O evento, marcado para começar às 10h, foi na Praça do Ferreira, no centro da capital. Chove muito na cidade desde ontem à noite. Uma estrutura com palco coberto, banheiros químicos e amplificadores de som está montada.

Lula deve participar de atos em outras capitais. Ele é esperado amanhã também em uma mobilização em Salvador (BA). A estratégia visa barrar a aprovação do impeachment. Na próxima segunda-feira, último dia do prazo para a presidente apresentar sua defesa na comissão que analisa o impedimento na Câmara, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, fará a sustentação oral. A previsão dos deputados é que o plenário vote o tema até o dia 15 de abril.

