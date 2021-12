O ex-presidente e ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na noite desta sexta-feira, 18, ao ato a favor do governo de Dilma Rousseff na avenida Paulista, em São Paulo. A chegada do ex-presidente causou tumulto. Lula subiu a Alameda Casa Branca de carro até perto da Paulista.

Lula participa de ato contra impeachment na avenida Paulista

Cerca de 380 mil pessoas presentes, segundo os organizadores, vão ouvir o discurso de Lula, que falará logo mais em cima de um caminhão posicionado em frente ao parque Trianon.

Cercado de seguranças, Lula foi ovacionado pelas pessoas com gritos de "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". Também estão presença o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha. Em discurso em frente ao Masp, o presidente do PT chamou o ex-presidente Lula de "ministro da esperança".

A assessoria de imprensa do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo) rechaçou a afirmação de Padilha de que os manifestantes de domingo pró-impeachment tiveram acesso a metrô gratuito.

