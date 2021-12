Lula nega ter feito pedido de habeas corpus

A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a informação de que o petista teria feito pedido de habeas corpus preventivo, divulgada pelo senador Ronaldo Caiado (DEM), em conta no Twitter, e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Em nota divulgada no início da tarde desta quinta-feira, 25, a assessoria disse que o ex-presidente "não entrou com o pedido de habeas corpus impetrado em Curitiba, no dia 24/6/2015". Lembramos que esse tipo de ação pode ser feito por qualquer cidadão".

De acordo com o Instituto Lula, os advogados do ex-presidente foram orientados à fazer requerimento alegando o não conhecimento do fato. A assessoria do presidente ainda afirmou "estranhar" que a notícia tenha partido das redes sociais do parlamentar do DEM.

O autor do habeas corpus preventivo é o consultor de advogados Maurício Ramos Thomaz, 50, que teve a iniciativa para evitar uma possível prisão de Lula. Contudo, no processo da operação Lava Jato não há indicativo de que o petista é alvo de investigação.

