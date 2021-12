Lula não apoia a saída de Cunha da presidência da Câmara

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que esteja negociando a salvação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que ele não aceite processos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No entanto, deu a entender que não apoia a saída de Cunha do comando da Casa, em entrevista à Rádio Metrópole, na manhã desta sexta-feira, 23.

>> Lula diz que possibilidade de impeachment é 'irracional'

"Ao invés de afundar ele, eu quero que ele bote em votação as coisas e deixe o processo seguir naturalmente. Não tem acordo porque eu não tenho nem mandato para fazer acordo, e não tenho mandato da presidente Dilma. O que eu tenho é liberdade para conversar com todo mundo. Eu aprendi que o gosto só da política é conversar com a diversidade, de forma respeitosa. É isso que valoriza a democracia e que me permitiu sair com 87% de bom e 3% ruim, que deve ser a sede dos tucanos e do DEM. Eu nunca deixei de conversar com quem quer que fosse. Nunca perguntei que time torcia, que igreja frequenta", disse ele.

Visivelmente irritado com as insinuações da relação dele com Cunha, o petista afirmou que "eu saio e sou obrigado a ouvir: 'Presidente, e o acordo?' Estou cansado de ilações. Eduardo Cunha tem o direito de defesa que eu quero para mim, para você, para Dilma. Ele tem o direito de se defender. E se for culpado, vai pagar como todo mundo desse país".

CPMF e Levy

Lula também confirmou o interesse da bancada em aprovar Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e outras medidas "importantes" para a reorganização do orçamento federal, anunciada pela presidente e pelo ministro da Fazenda Joaqui Levy.

Ele também negou que tenha solicitado a saída de Levy, durante reunião com a bancada do PT, no início deste mês. "Não [pedi], seria desleal. Não tenho direito de fazer isso, não sou presidente. Dilma tem o direito de escolher as pessoas mais corretas. Eu disse ao Levy que melhor notícia que Dilma tinha dado era a indicação dele. E ele também não tem controle do Congresso. Se a Dilma quiser ficar com Levy, ela fica; se quiser, ela tira. Vou continuar apoiando, vou continuar torcendo para o governo dar certo. Porque, se não der certo, não é a Dilma não que perde, sou eu, é você, é o povo brasileiro", afirmou.

Lula está em Salvador desde quinta, 22, quando se reuniu com deputados petistas. Nesta sexta, ele participa de um ato pela educação, no Hotel Fiesta, no Itaigara.

adblock ativo