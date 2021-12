Lula, Mujica e Zelaya devem vir a Salvador para Fórum Social Mundial

O Fórum Social Mundial, que acontece de 13 a 17 de março em Salvador, contará com uma plenária, na tarde do próximo dia 15, intitulada 'em defesa da democracia' que reunirá o ex-presidente Lula e os ex-chefes de estado José Mujica, também conhecido como Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai de 2010 e 2015; e José Manuel Zelaya, que governou Honduras entre 2006 e 2009. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também deve participar do evento. A Plenária acontecerá às 16h, no estádio de Pituaçu.

Os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, e o boliviano Evo Morales também foram convidados, mas ainda não confirmaram presença. Assim como a líder francesa Marine Le Pen. No dia seguinte, 16, às 9h, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) participa da Assembleia Mundial de Mulheres, também em Pituaçu. No dia 13, quando acontece a abertura do Fórum, será realizada uma caminhada do Campo Grande até a Praça Castro Alves com diversas entidades e participantes.

Embora o Fórum Social Mundial não seja um evento partidário, algumas plenárias e discussões estão sendo organizadas pelo PT. O presidente estadual da legenda, Everaldo Anunciação, questionado, disse que não há interdição alguma para outras correntes políticas participarem do Fórum. Mas ressalvou que os debates em pauta atraem linhas mais progressistas. O tema do Fórum Social Mundial de 2018 é "Resistir é criar. Resistir é transformar!".

