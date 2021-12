Lula ganha destaque na lista da Time dos mais influente do mundo

>> Leia no blog Política & Cidadania: Ninguém segura Lula

A revista norte-americana Time colocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre as personalidades mais influentes do mundo. Os nomes foram divulgados nesta quinta-feira, 29, no site da publicação.

Em texto assinado pelo documentarista norte-americano Michael Moore, a Time qualifica Lula como "um filho legítimo da classe trabalhadora da América Latina" e lembra alguns aspectos de sua trajetória. A reportagem da revista lembra que Lula decidiu entrar na política após perder a esposa no oitavo mês de gravidez, junto com o bebê, por não ter como bancar "um serviço médico decente". "Há uma lição aqui para os bilionários do mundo: deixem as pessoas terem um bom sistema de saúde, e elas darão muito menos trabalho para vocês", defendeu a Time.

"O que Lula quer para o Brasil é o que nós costumávamos chamar de Sonho Americano", afirmou Moore.



Apesar de aparecer no topo da lista, a Time esclareceu que não há qualquer distinção no nível de influência dos 100 nomes relacionados.

Esta é a segunda vez que o nome de Lula é citado pela revista entre os mais influentes. A primeira vez foi em 2004, dois anos após a primeira eleição para presidente. Na época, o perfil do presidente divulgado dizia que "ao contrário dos radicais contra a globalização, Lula, 58, insiste que não quer destruir a nova ordem mundial. Ele só quer que funcione de forma mais justa".

