Lula faz balanço do Minha Casa, Minha Vida e promete vir ao Carnaval de Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Salvador nesta quarta-feira, 29, para entregar 680 apartamentos aos proprietários beneficiados pelo Minha Casa, Minha Vida, no Empreendimento Bairro, na rodovia CIA-Aeroporto. A entrega foi realizada em outros 18 estados brasileiros, mas o presidente disse ter escolhido a Bahia para fazer o balanço dos resultados por ter sido o estado com maior número de assinaturas de contratos do programa.

Lula esteve ao lado do governador Jaques Wagner. Durante seu discurso, lembrou que a Bahia tinha como meta 31 mil unidades de residências, mas fechou o ano com um número recorde de 60 mil contratos assinados.

Durante a cerimônia, assinou, simbolicamente, novos contratos do Minha Casa, Minha Vida para todo o País. Entre os contratos estão os de 42 empreendimentos na Bahia, com 16.540 apartamentos destinados às famílias com renda de zero a três salários mínimos, em municípios com mais de 50 mil habitantes.

Em sua última viagem presidencial, Lula declarou que voltará ao Estado para passear e curtir, sem estar atrelado ao cargo de presidente. “Serei o Lulinha 2011”, disse. Ele afirmou ainda pretende passar, pelo menos, um dia no Carnaval em Salvador.

Lula se despede do cargo dizendo que sente-se mais feliz agora ao deixar a Presidência do que quando assumiu o posto. “Quando entrei estava nervoso e sabia que não podia errar. Agora, tenho a sensação de missão cumprida”, revela.

* Com redação de Líliam Cunha e Laís Ferreira, do A Tarde On Line

