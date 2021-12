Lula falta a velório de Plínio de Arruda Sampaio

Ao deixar o velório do ex-deputado do PSOL Plínio de Arruda Sampaio no início desta tarde, o senador petista Eduardo Suplicy afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou por ele uma mensagem à família de Arruda, que foi um dos fundadores do PT. De acordo com Suplicy, a nota foi entregue à família do ex-deputado e vinha assinada por Lula e sua esposa, Marisa Letícia.

Na mensagem, Lula diz saber com "muita tristeza" da morte de Plínio. "Plínio dedicou toda sua vida à luta pela igualdade, enfrentando a ditadura, na fundação do Partido dos Trabalhadores e no apoio sempre presente aos movimentos sociais brasileiros", escreveu o ex-presidente, que enviou sua solidariedade "aos familiares, amigos e companheiros de militância".

Também na saída do velório, o deputado federal e ex-petista Chico Alencar (PSOL-RJ) cobrou a presença do ex-presidente. "Foi uma insensibilidade que o Lula de antigamente, que eu conheci, que o Plínio conheceu, não tinha. Fiquei muito triste, mas cada um sabe a quem destinar o seu tempo, seu carinho e seu afeto", disse Alencar, afirmando ainda que Lula enviou uma coroa de flores.

O deputado lembrou que Plínio foi responsável pelo programa sobre reforma agrária que Lula apresentou durante a campanha de 1989, quando concorreu pela primeira vez à presidência da República.

