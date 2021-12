"Lula está tranquilo, preparado para qualquer decisão", diz Florence

O deputado federal Afonso Florence (PT-BA) está em Porto Alegre (RS) na manhã desta quarta-feira, 24, acompanhando o julgamento de Lula. Antes, nesta terça, 23, ele conversou com Lula e avaliou que "ele está muito tranquilo, preparado para qualquer decisão e com apoio popular". O baiano analisa que Lula está sereno do ponto de vista jurídico: "Ou tem uma absolvição ou então teremos recurso em instância superior".

>> Acompanhe ao vivo o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4

Assim como todos os colegas de bancada, Florence é firme em dizer que não há crime. "Não é possível que um apartamento penhorado pela Justiça, que é legalmente da OAS, é também agora de outro proprietário que não pagou, nunca teve contrato de compra e venda nem escritura. É uma insegurança jurídica para o país", defendeu.

Florence entende que o juiz Sérgio Moro tem atuação política e adianta que nesta quinta, 25, o nome de Lula deve ser confirmado como candidato à Presidência da República pelo PT, independentemente do resultado. Porém, garante que não se discute o nome de quem seria o vice na chapa, já que, segundo o baiano, "há muitos partidos que querem coligar com a candidatura de Lula".

