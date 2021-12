Lula é apresentado como candidato à Presidência em evento do MST

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido no Parque de Exposições, na avenida Paralela, em Salvador, nesta quarta-feira, 11, como candidato à "Presidente da República em 2018". Essa foi a apresentação feita pelo diretor do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) na Bahia, Evanildo Costa, no 29º encontro nacional da entidade para anunciar a chegada do petista.

"Este encontro não é um encontro comum. É pela saída do governo golpista", disse ele, antes de anunciar "vamos receber agora Lula, nosso candidato à Presidente em 2018".

Apesar disso, o presidente nacional do PT Rui Falcão disse que o partido ainda não se decidiu sobre uma possível candidatura de Lula. Ele, no entanto, reconheceu que "há um movimento espontâneo" nesse sentido. Já o líder nacional do MST, João Pedro Stédile, argumenta que "Lula não precisa ser lançado porque que é um candidato permanente".

A presença de Lula foi comemorada pelo público, a maioria vestida de vermelho, com gritos de "olê olê olê olá Lula, Lula".

Lava Jato

Além da eleição, outro tema marcante no evento é a defesa do ex-presidente, réu em processos na Lava Jato. Tanto Rui Falcão como João Pedro Stédile apontaram uma possível perseguição ao petista.

O presidente do PT disse que, antes de falar em eleição, é necessário "se unir para defender Lula das acusações injustas da imprensa e de um judiciário parcial que quer julgar sem provas".

As lideranças sociais e políticas também aproveitam para fomentar o discurso da necessidade de eleições antecipadas. Rui Falcão disse que esse é o único caminho para evitar perdas trabalhistas e previdenciárias.

O líder do MST fez um apelo para que militantes do movimento social ocupem as prefeituras de suas cidades para convencer os gestores municipais a pressionar os senadores e deputados federais no intuito de barrar as reformas trabalhistas e previdenciária.

Stédile anunciou que o MST deve realizar nos próximos meses protestos nos estados e no Distrito Federal com esse intuito.

O evento do MST em Salvador conta com a presença do ex-governador da Bahia e atual coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, Jaques Wagner, do presidente estadual do PT Everaldo Anunciação e do deputado federal Valmir Assunção.

O teólogo Leonardo Boff e o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli também estão presentes, além de representantes de movimentos sociais, trabalhistas e LGBTs.

