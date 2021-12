Lula diz que seu governo fez milagre nos últimos anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 10, a autoridades africanas que seu governo fez "milagre nos últimos anos". Para exemplificar, ele citou o crescimento da classe média no País. "Foi a capacidade de consumo dos pobres que fez a economia brasileira resistir à crise dos países ricos. As classes D e E do Norte e Nordeste consumiram mais que a A e B das regiões Sul e Sudeste. Os pobres foram à luta, compraram o que não podiam", disse Lula. "É a multiplicação dos pães. É um dos milagres que aconteceram no País", ressaltou. "Os pobres viraram classe média, passaram a comprar em shopping centers."

