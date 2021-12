Lula diz que possibilidade de impeachment é 'irracional'

Em Salvador, o ex-presidente Lula criticou a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff, afirmando que não existe nenhuma razão jurídica. A declaração foi durante uma entrevista para a Rádio Metrópole, na manhã desta sexta-feira, 23.

>> Lula não apoia a saída de Cunha da presidência da Câmara

"Não tem nenhuma explicação a não ser a atitude irracional de querer fazer o impeachment. Eu não acredito, porque seria uma coisa tão irracional, de tanta instabilidade, porque todo mundo que ganhar as eleições a oposição vai estar nas ruas pedindo impeachment. Eu não posso pedir impeachment teu porque não gostei de uma entrevista sua ou porque você atrasou meia hora. Impeachment é um instrumento jurídico e político muito consequente, que tem que ser usado quando o presidente tenha desrespeitado a Constituição e a sociedade brasileira, que não é o caso da Dilma, que é uma mulher de moral e ética, que tem história nesse país", afirma.

O petista lembrou ainda o momento de crise pelo qual o país passa e afirmou que a maioria dos governantes está enfrentando dificuldades. "Você não pode pedir impeachment de todos os prefeitos desse país. Faça a pesquisa de quantos prefeitos estão bem avaliados. O momento é difícil! É difícil para Dilma, é difícil para os governadores, é difícil para os prefeitos. Essa discussão sobre impeachment começou errada e as pessoas estão tomando juízo, muito juízo. E isso vai acabar logo", completou.

Jeito diferente

Sobre o estilo da presidente Dilma, Lula afirmou que sua sucessora tem um jeito diferente do seu, mas que também gosta de política: "Diferente do que se fala, ela gosta. Mas ela tem seu estilo. O dela e do Mercadante são parecidos. Os dois são altamente competentes do ponto de vista técnico. O Mercadante é quase um gênio de tão inteligente. Mas o jeito de fazer política é diferente do meu, que gosto de conversar, ou do galego [Jaques Wagner], que gosta de conversar".

Em Salvador, Lula participa nesta sexta de um ato pela educação, no Hotel Fiesta, no Itaigara. Na noite desta quinta, 22, ele se reuniu com deputados petistas no Campo Grande.

adblock ativo