Lula diz que o importante é o Senado voltar a funcionar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou hoje seu respeito à decisão do Senado de absolver o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), acusado de corrupção, e ressaltou que o importante é que agora a casa desenvolva normalmente as suas funções.







"Precisamos nos acostumar a acatar as decisões dos órgãos segundo estabelece a Constituição. Houve uma votação e Renan foi absolvido.







O que interessa é que o Senado volte a funcionar, há questões importantes a resolver", disse Lula, antes de abrir um seminário empresarial na sede da Confederação de Indústrias dinamarquesa, durante sua visita à Dinamarca.







Lula pediu "seriedade" sobre o caso Calheiros e lembrou que foi o Senado que criou o "problema", fez o que quis e agora encerrou a questão. Ele acrescentou que, se o caso for ao Supremo Tribunal Federal, será outra história. Mas afirmou que não tem que se envolver nesses assuntos.







Renan Calheiros, o primeiro presidente do Senado submetido no Brasil a um julgamento com possibilidade de cassação, foi absolvido ontem por 40 votos contra 35 e seis abstenções.



