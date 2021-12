Lula diz que militantes têm que dar dinheiro ao PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 12, que os militantes petistas têm obrigação de dar dinheiro ao partido e evitou falar com a imprensa, um dia após a CPI da Petrobras aprovar a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

"O verdadeiro militante tem a obrigação de dar uma pequena contribuição", disse o ex-presidente, ao participar do lançamento de uma campanha de arrecadação pelo PT, no segundo dia do 5º Congresso Nacional do partido, em Salvador.

Ao pedir a contribuição financeira, Lula disse que o PT depende da sua militância, já que as doações não viriam "de nenhum tucano ou de jornalistas, que ganham pouco e estão sendo mandados embora".

Na quinta-feria, 11, Lula já havia feito uma referência a jornalistas, no discurso de abertura do congresso, ao comentar, em tom de comemoração e para aplausos da plateia, que o "setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa".

Na sexta, o petista voltou a afirmar que há uma "tentativa muito bem planejada de criminalizar o PT" e disse que o objetivo seria atingi-lo pessoalmente. "O Chico Buarque acaba de dizer no EL Pais [Brasil] que querem atingir o Lula", declarou o ex-presidente, que criticou ainda o líder do Revoltados Online, Marcelo Reis.

Petistas agrediram Reis quando ele apareceu no congresso do partido, na noite de quinta, vestido com uma camisa com um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Reis se hospedou no Hotel Pestana, local onde ocorre o evento do PT.

Lula criticou o fato de "um desaforado achar que pode vir e avacalhar o congresso do PT", além de fazer críticas ao crescente sentimento de antipetismo, que tem feito petistas serem vaiados ou hostilizados publicamente. "É só assistir um filme de como surgiu o nazismo ou o fascismo", comparou.

O ex-presidente pediu ainda que os deputados e senadores do PT dediquem pelo menos um final de semana por mês para o partido. De acordo com Lula, é preciso viajar pelo país para fazer uma campanha positiva do partido. "O deputado e o senador são autoridades. Vão dar entrevista em todo lugar que chegarem", justificou.

Campanha

Ao apresentar a campanha de arrecadação pela internet, o presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que o partido precisa "criar condições para financiar nossas ideias". O secretário de Finanças da legenda, Márcio Macedo, declarou que é preciso "substituir" a receita proveniente das doações de empresas. As doações pela nova plataforma poderão ser feitas a partir de hoje.

Lula, por sua vez, defendeu um retorno do PT à década de 80, ao falar sobre o financiamento. "Não sei se vamos conseguir resolver todos os nossos problemas, mas é importante voltar a fazer o que a gente já fez muito bem", disse, ao lembrar a venda de camisetas e adesivos nas eleições de 1982 e 1989.

Convocação

Integrante da CPI da Petrobras, o deputado petista Afonso Florence afirmou que a aprovação da convocação de Okamotto foi "um factóide criado para atrapalhar o congresso do PT". Florence também reclamou que os deputados governistas não conseguem convocar pessoas que, segundo ele, comprometeriam integrantes do PSDB e PMDB.

A CPI deverá ouvir Okamotto sobre doações de R$ 3 milhões, feitas ao Instituto Lula, entre 2011 e 2013, pela construtora Camargo Corrêa, uma das empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção existente na Petrobras. Okamotto também deverá ser questionado sobre um repasse de R$ 1,5 milhão da Camargo Corrêa à empresa de palestras criada por Lula.

adblock ativo