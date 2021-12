Lula diz que imprensa não gosta de Dilma

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que a sua sucessora e afilhada política, Dilma Rousseff, tem "muito adversário" e acusou a imprensa de não gostar da presidente da República.

"Pensava que a imprensa não gostava de mim, mas ela não gosta é de você (dirigindo-se a Dilma). Quando a Dilma ganhou, fiquei um pouco enciumado. Pensei que a imprensa vai agora me azucrinar e só falar bem da Dilminha, e eis que tem uma questão de pele, que eles não perdoam", discursou Lula, em seminário para comemorar os 10 anos do PT no governo federal. O seminário ocorreu em um hotel em Salvador.

Lula recorreu até ao episódio da carta de Dilma parabenizando Fernando Henrique Cardoso pelos 80 anos. A carta foi elogiada pelo PSDB na época.

"Coisa gentil, de dama, rapaz, Dilma foi manchete (dos jornais)... Pensei: 'eu tenho de fazer aniversário logo, Marisa, porque se eu não receber uma carta". Pensei em antecipar o aniversário para ela se lembrar de mim", afirmou.

