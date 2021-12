Lula diz em entrevista que pode ser candidato outra vez

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou na manhã desta quinta-feira, 5, entrevista com o jornalista Kennedy Alencar. Em sua página na rede de microblogs Twitter, Kennedy disse que Lula afirmou que pode ser candidato outra vez, numa referência ao desejo de dirigentes de seu partido, o PT, de que ele dispute a sucessão de Dilma Rousseff em 2018.

No Twitter, o jornalista também afirma que, na entrevista, que vai ao ar nesta quinta a partir das 19h45 no jornal "SBT Brasil", Lula fala dos "equívocos" do governo da afilhada política Dilma Rousseff, das operações Lava Jato e Zelotes e responde a críticas do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso.

adblock ativo