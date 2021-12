Lula defende restauração do Pelourinho sem expulsar pobres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a assinatura de convênios para obras de restauração no Pelourinho, no início da tarde de quinta-feira, 10, na capital baiana, para atacar seus antecessores. “O país da destruição acabou, o país do desleixo acabou, o país da irresponsabilidade acabou”, disse, tomando partido do governador Jaques Wagner (PT) na polêmica sobre a situação do Centro Histórico de Salvador, que motivou um artigo do cantor Caetano Veloso.

“Não vamos recuperar tocando de lá os pobres. Vamos recuperar junto com eles. Não é para tirar o pobre para mandar para 300 quilômetros de distância e colocar lá (no Pelourinho) o escritório de alguma pessoa rica”, disse no discurso, para delírio das cerca de mil pessoas que assistiam à solenidade num palco armado na Praça Municipal, onde fica o Palácio Rio Branco cuja restauração entregue na quinta custou R$ 7 milhões.

Segundo plano - No seu artigo, Caetano sugeriu que o governo baiano havia relegado o Centro Histórico a segundo plano. “Sentir que talvez haja desprezo pelo Pelourinho deprime”, escreveu o cantor.

Lula foi pela tese defendida pelo governo Wagner, segundo a qual foram feitas apenas obras de fachada. “A gente não quer respeitar aparência, quer respeitar a dignidade do povo pobre que mora no Centro Histórico”, discursou.

Lula assinou junto com o governador Wagner o acordo de adesão ao PAC Cidades Históricas, que prevê a restauração e obras de infraestrutura ao longo de dois anos em sítios históricos de 16 municípios baianos. O valor global do programa é de R$ 692 milhões.

Lula também assinou decreto de ampliação de criação de parques ecológicos nacionais na Bahia, vários contratos do programa Minha Casa, Minha Vida e distribuiu certificados de programas de qualificação profissional para 500 jovens baianos.

O presidente lembrou que faltam seis meses para ele deixar a Presidência da República, mas garantiu que não iria se aposentar da política. Ele encurtou o discurso de uma forma hilária, culpou a pressão da primeira-dama, Marisa Letícia. “Tenho que ir embora para Brasília, pois tenho uma galega lá me esperando, e ela é brava, já telefonou três vezes aqui pra mim”.

O presidente passou praticamente toda a semana visitando o Nordeste. Passou por Fortaleza, Natal, Maceió, Aracaju e Salvador.

