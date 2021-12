Lula defende plano de Levy e Dilma pede o apoio de petistas

A defesa feita pelo ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao plano econômico do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o pedido de apoio endereçado aos petistas pela presidente Dilma Rousseff marcaram a abertura do 5º Congresso Nacional do PT, na quinta-feira, 11, à noite. Lula não poupou críticas à imprensa. Disse que a militância pode superar este momento difícil do partido. As manifestações antipetistas programadas para a abertura do encontro foram abafadas. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) ocupou a praça e frustrou o ato contra o PT. Já a Carta de Salvador propõe a volta da CPMF.



Ao se pronunciar na abertura solene do congresso do PT, o ex-presidente Lula procurou animar seus militantes no pior momento do partido, lembrando que a sigla já ultrapassou situações semelhantes. "Há dez anos a imprensa brasileira começou a decretar a morte do PT", disse lembrando o inicio do mensalão. Citou uma capa da Revista Veja em que a cara dele aparecia se desintegrando.



Mesmo assim se reelegeu. Disse que a campanha continuou na eleição e reeleição de Dilma Rousseff mas novamente o PT venceu. Ele comparou que a campanha atual da imprensa se assemelha a de outros momentos mas disse que enquanto o PT simbolizar a esperança da maioria da população o partido vai superar essa fase. Lula classificou de "plano muito consistente" o programa econômico lançado pelo ministro da Fazenda Joaquim Levy e pediu o apoio dos militantes para defendê- lo.



Algumas das principais lideranças do PT foram convidadas para compor a mesa da abertura do 5º Congresso Nacional do PT: o governador Rui Costa, ministro da Defesa Jaques Wagner, governador de Minas Gerais Fernando Pimentel e o prefeito de São Paulo Fernando Haddad. O vice-governador João Leão (PP) foi vaiado por alguns militantes quando chamado ao palco.



Apelo de Dilma



Na quinta, a presidente DilmaRousseff listou os êxitos dos governos do PT para animar os companheiros a enfrentar os adversários do partido. Foi aplaudida quando citou o Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais. Com isso pediu aos militantes que defendam seu governo para garantir a continuidade da ação social que segundo ela o PT iniciou. "Eu preciso contar com o PT", afirmou. A presidente foi enfática: "As medidas vão permitir a continuidade do desenvolvimento. Quero fazer essa caminhada com o PT", reforçou. "Nosso governo tem coragem para realizar ajustes. Para dar continuidade ao nosso projeto de mudança", disse.



Lula chegou ao hotel com a presidente Dilma Rousseff por volta das 21h30. Não entusiasmaram os militantes como num comício, talvez pelo cansaço dos trabalhos do congresso iniciados pela manhã. A surpresa ocorreu quando Rui Costa fez a saudação. Um pequeno grupo começou a gritar "Cabula, Cabula" numa alusão ao episódio em que policiais militares mataram 12 pessoas. Quando o presidente nacional do PT Rui Falcão começou a falar os militantes estavam dispersos, conversando entre si e poucos conseguiram ouvir o discurso. Aplaudiram quando ele defendeu o ex-tesoureiro João Vaccari Neto, preso na Operação Lava Jato "sem provas"



Militante agredido



Líder do movimento Revoltados Online, o empresário Marcello Reis foi cercado, agredido e expulso por militantes do PT do lobby do hotel onde acontece o 5º congresso do PT em Salvador. Reis chegou ao lobby do hotel vestindo uma camisa preta com a frase "Impeachment já" para receber Wilson Vieira, outro membro do movimento Revoltados Online. Ao chegar ao saguão foi cercado por militantes do partido. Inicialmente, os petistas apenas puxaram gritos de guerra de partido para criticar a presença do militante anti-Dilma.



Mas alguns militantes mais exaltados o cercaram e agrediram com socos e pontapés. Dois seguranças cercaram Reis e Vieira, mas não foi suficiente para que ambos fossem empurrados até o elevador do hotel sob agressões. Durante o tumulto, o celular de Reis desapareceu e uma câmera fotográfica foi quebrada



