Lula chega na Arena Fonte Nova e dá início a evento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou na Bahia a caravana pelo Nordeste, já está na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde fará um discurso na noite desta quinta-feira, 17. Ato político no estádio é aberto ao público. Durante o evento, foi anunciado que será lançado um Museu Digital da Democracia no Instituto Lula.

Mais cedo, o líder petista foi recebido por aopoiadores na estação do metrô de Pituaçu com gritos de "olê, olê, olê, olâ, Lula, Lula!". Estiveram pesente o governador Rui Costa, o ex-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Jaques Wagner, a senadora Lídice da Mata, o senador Otto Alencar, o presidente da CUT Vagner Freitas, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli, entre outras personalidades.

De lá, ele seguiu viagem no metrô em direção ao estádio acompanhado na cabine pelo governador Rui Costa e a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Após chegar no Campo da Pólvora, o líder petista percorreu as ruas em uma van até a Fonte Nova.

