Lula chega em Curitiba para prestar depoimento para Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na manhã desta quarta-feira, 10, por volta de 10h20, em Curitiba (PR), onde vai depor a partir das 14 horas para o juiz federal Sérgio Moro. Lula usou um jatinho particular na viagem entre São Paulo e o Aeroporto Internacional Afonso Pena.

Cerca de sete pessoas acompanharam o petista. Após desembarcar, o ex-presidente seguiu para um hangar do aeroporto. A expectativa é que ele aguarde a chegada da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que viajou em um voo comercial para Curitiba.

O policiamento foi reforçado no entorno do aeroporto para evitar manifestações no local. Não há informações se Lula vai cumprir alguma agenda antes do depoimento.

Essa será a primeira vez que Lula vai falar diante de Moro como réu da Lava Jato. Nesta terça, 9, de noite, a defesa do petista entrou com três pedidos de adiamento do depoimento, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda não se pronunciou sobre o caso.

Lula viajou de São Paulo para Cutitiba em avião particular (Foto: Reprodução | TV Globo)

