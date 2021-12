O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já iniciou na Bahia a caravana pelo Nordeste. O líder petista chegou no início da noite desta quinta-feira, 17, na estação do metrô de Pituaçu, em Salvador, e seguiu em direção à Arena Fonte Nova, onde fará um discurso. O ato será aberto ao público.

Lula foi recebido pelo ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e por alguns secretários estaduais, entre eles Jaques Wagner, ex-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, que falou à reportagem de A TARDE sobre o objetivo da caravana e o motivo de ter início nesta região do país.

"Na verdade, não é começo de campanha. A preocupação dele é o diálogo com o povo para construir novas ideias para o futuro, mas é inevitável as manifestações. Ele quer fazer política como sempre fez", explicou o secretário, que completou: "Aqui sempre foi a região mais esquecida por todos os governantes. Foi onde ele e Dilma recuperaram a autoestima do povo. Então, ele está começando aqui para ouvir o povo".

Com gritos de "olê, olê, olê, olâ, Lula, Lula!", o ex-presidente foi bastante aplaudido por militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e grupos ligados a movimentos sociais, que lotaram a estação.

Da Redação, com informações de Yuri Silva Lula chega ao metrô e segue em direção à Arena Fonte Nova

Logo depois, Lula seguiu viagem no metrô em direção ao estádio acompanhado na cabine pelo governador Rui Costa e a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann.

Após chegar no Campo da Pólvora, o líder petista percorre as ruas nos fundos de uma caminhonete até a Fonte Nova. No local, o ex-presidente também assistirá a um ato ecumênico.

O evento dá o start extraoficial da campanha de 2018. Além da capital, Lula ainda visitará São Francisco do Conde, Cruz das Almas e Feira de Santana. Até o dia 5 de setembro, a caravana do ex-presidente passará por mais oito estados do NE: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, nesta ordem. O percurso somará 4 mil quilômetros.

