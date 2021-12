Lula: Brasil não teme represália da Itália se Battisti não for repatriado

O presidente Lula praticamente antecipou que o governo vai conceder asilo político a Cesare Battisti ao reagir irritado a uma pergunta sobre se não temia uma represália do governo italiano caso o ativista condenado à prisão perpétua na Itália não seja repatriado. “Não existe represália da Itália. O Brasil é soberano. Quem é que vai fazer represália? Ou seja, nós já ganhamos maioridade, cada um faz o que quiser, o Brasil toma a decisão que quiser. Quando for a Itália que quiser tomar uma posição, ela toma a posição que quiser. Nós sempre respeitaremos a decisão soberana de uma outra nação”, disse na capital baiana, após participar da solenidade de entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida e fazer um balanço do programa.



O governador Jaques Wagner (PT) preparou uma bela homenagem para Lula na sua última viagem no cargo de presidente. Antes da entrega das casas do Minha Casa, Minha Vida, o grupo Armandinho, Dodô e Osmar, dos inventores do trio elétrico, tocaram para saudar o presidente. O guitarrista Armandinho Macedo fez um solo de guitarra com o velho slogan de Lula dos seus tempos de candidato, “olê, olê, olê, olá, Lulá, Lulá”. Logo depois a banda do grupo Ilê Aiyê também tocou seus tambores.

O presidente prometeu passar pelo menos um dia no Carnaval de Salvador. “Vou me preparar fisicamente: Lulinha 2011 vem para arrasar, não estou disputando nada, só quero viver minha vida”, disse.

No seu discurso, Lula mesclou emoção por estar deixando o cargo com a mágoa em relação às “elites”, que, segundo ele, sempre foram preconceituosas em relação à sua pessoa antes de assumir o Palácio do Planalto. E voltou a fazer piada com sua saída da Presidência. Disse que no momento de passar o governo a Dilma Rousseff, “se der vontade vou sair correndo com a faixa presidencial”. Depois reafirmou que pretende entrar em férias a partir de segunda-feira. “Certamente serei convidado a vir a uma bela praia na Bahia, tomar água de coco, uma cervejinha e uma caninha que ninguém é de ferro. Deus sabe que eu mereço isso”.

Meta cumprida – Pouco antes de Lula discursar, diretores da Caixa Econômica Federal anunciaram que o governo conseguiu atingir a meta do programa Minha Casa, Minha Vida, somando um total de 1 milhão, 3 mil, 214 contratos no final do governo. Para marcar o evento, a Caixa organizou uma solenidade de entrega de casas e assinatura de contratos nas cidades de Salvador, Manaus, Campinas (SP) e Canoas (RS). O conjunto Bairro Novo, situado na Região Metropolitana de Salvador, foi escolhido pelo presidente para comandar a solenidade transmitida online para as outras cidades.

Leia mais sobre o tema na edição impressa de A TARDE desta quinta-feira, dia 30. Ou acesse aqui a versão digital, se for assinante

adblock ativo