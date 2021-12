Lula almoça com governador e se reúne com deputados na BA

O ex-presidente Lula chegou em Salvador nesta quinta-feira, 22, para encontro com deputados nesta noite e para seminário sobre o Plano Nacional de Educação que acontece nesta sexta-feira, 23. Nesta quinta, ele já almoçou com correligionários, ex-ministro e deputados. Lula está hospedado no Hotel Sheraton, no Centro.

Participaram do almoço o governador, Rui Costa, o vice, João Leão, o presidente do PT, Rui Falcão, o presidente do partido na Bahia, Everaldo Anunciação, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, o senador, Otto Alencar, o ex-ministro, Luiz Dulcci, além do tesoureiro do PT Márcio Macedo e dos deputados Rosemberg Pinto e Zé Neto.

Na reunião desta noite são esperados os deputados federais baianos, o deputado Assis Carvalho, do Piauí, Carlos Zaratani, de São Paulo, João Daniel, de Sergipe e Luiziane Lins, do Ceará, idealizadora do encontro, que tende a acontecer em outras cidades que o ex-presidente passe, com o intuito de discutir o atual cenário político do país.

Com o intuito de não ter vazamento do conteúdo do encontro os celulares dos participantes estão sendo guardados em uma sala diferente da qual acontece a reunião.

Na sexta, Lula ainda terá um almoço com lideranças de movimentos sociais antes de participar do seminário a noite.

