Lula adota retórica para agradar militância do PT

Os ataques à imprensa feitos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do 5º Congresso Nacional do PT, em Salvador, quando afirmou que "há dez anos a imprensa brasileira começou a decretar a morte do PT", mostram que Lula e a presidente Dilma Rousseff - criador e criatura - seguem agendas cada vez mais distintas.

Líder da maior corrente dentro do PT e incensado por militantes para suceder Dilma em 2018, Lula tem adotado um discurso que agrada em cheio à militância petista e aos movimentos sociais que torcem o nariz para o ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda de Dilma, Joaquim Levy.

Nas palavras do professor da Ufba e cientista político Joviniano Neto, "Lula fala pelo PT e para o PT". Já Dilma, como presidente, é obrigada a falar pelo governo, que não é só do PT, e que, no esforço em tirar a economia da grave crise em que se encontra, adota soluções mais à direita, de linha liberal.

Para Lula, que também teve a imagem atingida pelos efeitos dos escândalos de corrupção do mensalão e do petrolão, culpar a "imprensa golpista" pelos erros cometidos por figurões do partido reflete o pensamento de boa parte da militância que tem, como lembra o professor Joviniano Neto, um forte sentimento de que a mídia é hegemonicamente contra o governo e o próprio PT.

Foi isso que aconteceu no último dia 11, na capital baiana. Lula disse que o PT "enfrenta a mais sórdida campanha de difamação (comparou ao nazifascismo) que um partido político já sofreu neste país".

Afirmou que certos jornalistas e os donos de jornal, "com os interesses que eles representam", não conseguem entender que a força do PT vem do profundo enraizamento na sociedade brasileira.

Lula aproveitou para desdenhar dos profissionais da imprensa e dos meios de comunicação.

"Proporcionalmente ao seu tamanho reduzido, o setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa", disse Lula. A militância que se espremia no salão do Hotel Pestana aplaudiu.

Lula continua: "Só neste ano, tivemos 50 demissões de jornalistas na Folha de S.Paulo", afirmou, sob mais palmas da plateia. "Foram 120 demissões no Globo, 100 demissões no Estadão, 50 na Band e 120 na Editora Abril". Nesse momento, o plenário do congresso gritou em coro: "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo".

Sobre o grupo que edita a revista Veja, Lula disse: "A Editora Abril, que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar metade do seu edifício-sede, teve de vender ou fechar 20 títulos de revistas. E temos grupos jornalísticos inteiros à venda. Parece que as pessoas não querem continuar lendo as mentiras que eles publicam".

Lula prossegue: "Essas empresas, que atacam tanto o nosso governo, não são capazes de administrar a própria crise sem jogar o peso nas costas dos trabalhadores. E acham que podem nos ensinar como se governa um país com mais de 200 milhões de habitantes". Mais aplausos da galera petista.

Mensalão tucano

O governador da Bahia, o petista Rui Costa, entende que a imprensa tem a função de levar informação à população e que ela não é responsável pelos erros cometidos por pessoas do PT ou fora do PT. Mas concorda com Lula quando diz que há um tratamento diferenciado da mídia em relação a outras denúncias de corrupção.

Ele citou o caso do ex-senador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB), que teria recebido dinheiro de estatais mineiras na sua campanha de reeleição ao governo, em 1998. Os recursos eram das empresas de Marcos Valério, no esquema conhecido como valerioduto e que também patrocinou o mensalão do PT.

"Quantas vezes este fato apareceu no horário nobre das principais TVs do Brasil? indagou Rui. "E quantas vezes apareceu o caso do PT? É isso que se compara". Rui também falou do helicóptero da família do senador José Perrella (PDT-MG), que foi pego com 450 quilos de pasta base de cocaína.

"Imagine se este helicóptero fosse de algum membro do PT? Isso estava sendo massificado todos os dias (pela imprensa). É essa a crítica que se faz, do tratamento diferenciado", argumenta o governador.

"Um depende do outro"

Apesar de Lula e Dilma viverem uma relação que está longe de ser de "amor absoluto, incondicional", o cientista político Cristiano Noronha afirma que um depende do outro para levar a cabo seus projetos.

Na avaliação do vice-presidente da Arko Advice, empresa de análise política com sede em Brasília, Dilma conta com Lula para ter diálogo com alguns setores mais à esquerda, como o MST (Movimento dos trabalhadores Rurais sem Terra) e as centrais sindicais.

Já Lula precisa que Dilma faça um bom governo para não fragilizar sua candidatura à presidência em 2018 e nem o PT. A disputa entre os dois, diz Noronha, não chega ao ponto de um penalizar o outro.

Para o cientista político, Dilma é forçada, na condição de presidente, a ter uma postura mais pragmática, o que, em alguns momentos, requer a adoção de medidas impopulares, como foi no caso do ajuste fiscal.

O petista, por sua vez, está mais à vontade, pode dizer o que a militância espera ouvir do seu líder. Quando critica a imprensa, como fez no Congresso do PT, diz o cientista político, Lula toca em ponto-chave para a maioria do partido, que acusa a imprensa de mostrar preferencialmente o que é negativo no governo e no PT. Daí, defenderem um modelo de regulação da mídia.

A movimentação do ex-presidente, afirma Noronha, visa dois objetivos: manter a militância mobilizada, num momento em que o partido sofre desgastes com as denúncias de corrupção, e mandar um recado para as oposições e outros setores de que ele está bem e pode concorrer em 2018. "Mas em nenhum momento Lula vai se colocar como um opositor a Dilma", afirma Cristiano Noronha. "Um depende do outro".

Meios de comunicação

Diretor-executivo da Agência Nacional de Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira disse que as dificuldades enfrentadas pelos meios de comunicação no Brasil, sobretudo jornais e revistas, não têm a ver com credibilidade, como afirmou o ex-presidente Lula. "Nunca se leu tanto jornal como hoje em dia", afirma o executivo.

Os ajustes e as demissões que as empresas jornalísticas vêm fazendo, segundo Pedreira, refletem, na verdade, uma mudança nos negócios. Com a chegada das mídias digitais (Google, Facebook, Twitter), os investimentos em publicidade passaram a ser canalizados fortemente para esse segmento. Pesa também, segundo ele, o baixo desempenho da economia no Brasil.

"É preciso levar em conta que o país passa por uma grave crise. Em 2014, a economia teve um crescimento muito pequeno (de 0,1%, o pior entre os emergentes) e este ano estamos em recessão", assinala o executivo.

Para contrapor a fala de Lula de que as pessoas estão deixando de comprar jornal porque "não querem continuar lendo as mentiras que eles publicam", Pedreira citou a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Maior levantamento sobre os hábitos de informação dos brasileiros, a pesquisa feito pelo Ibope, ouvindo 12 mil pessoas entre 5 e 22 de novembro de 2014 e divulgada no início do ano, concluiu que as notícias veiculadas nos jornais são consideradas as mais confiáveis por 58% dos brasileiros.

Pedreira citou outro dado da pesquisa que revela que a leitura de notícias vem aumentando. Hoje, mais de 40% da população recorre a jornais, seja na versão impressa ou digital, para se informar.

