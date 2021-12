Lula acusa Bolsonaro de viver 'lambendo as botas do governo americano'

O ex-presidente Lula disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano, mesmo quando o governo americano fala bobagem contra o Brasil". As declarações aconteceram em um evento virtual neste sábado, 3.

O petista afirmou ainda que a soberania brasileira "está correndo risco" e que o governo Bolsonaro "vende a alma ao diabo".As declarações de Lula ocorrem poucos dias depois do Supremo Tribunal Federal decidir permitir que a Petrobras venda suas refinarias sem aval do Legislativo. A decisão dá força ao plano de vendas da Petrobras, que pretende negociar oito refinarias.

"Soberania é o estado brasileiro assumir a responsabilidade pelo estado de bem-estar social de 210 milhões de brasileiros, sejam eles da origem social que forem. Cabe ao estado soberanamente cuidar do nosso país", explicou.

"Um país que não tem soberania não é respeitado. O Brasil não tem tendência para voltar a ser colônia", seguiu o ex-presidente. "Não é possível que esse país tenha dirigentes que não gostam do país. E quem não gosta do país venda a alma ao diabo, e é isso que eles estão fazendo agora", concluiu.

