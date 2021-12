Lula abre reunião do MST na Bahia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Salvador, nesta quarta, 11, para a abertura do 29º Encontro Estadual do MST na Bahia, no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela. São esperados para o encontro, que se estendará até sábado, mais de 2 mil militantes do MST, dos movimentos sociais e de partidos de esquerda.

Lula chega à capital baiana por volta das 11 horas acompanhado do líder nacional do MST, João Pedro Stédile, e do presidente nacional do PT, Rui Falcão. Na parte da tarde, o ex-presidente deve se reunir com o governador Rui Costa e com o ex-ministro Jaques Wagner, atual coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes).

Mais do que uma tradição, a presença de Lula neste encontro do MST faz parte da estratégia do PT de unificar as bandeiras dos movimentos sociais e ampliar as relações do partido com estes setores. A meta do partido é voltar ao poder em 2018.

Réu em cinco ações penais – três no âmbito da Operação Lava Jato, uma na Operação Zelotes e uma na Operação Janus –, Lula está sendo pressionado por aliados a assumir o comando do partido, assim como pretendem lançar, ainda no primeiro semestre de 2017, a pré-candidatura do petista à Presidência da República.

Conquistas

O deputado baiano Valmir assunção (PT), um dos representantes do MST na Câmara, disse que 2017 será importante para os movimentos sociais e o debate político. “Será um ano de muita luta, porque a agenda em Brasília, como a Reforma da Previdência, retira direitos e conquistas dos trabalhadores”, afirmou Assunção.

Para Evanildo Costa, da direção nacional do MST na Bahia, Lula não poderia faltar ao encontro, que também marca o lançamento da campanha pelos 30 anos de luta do MST no estado. “Vamos fazer uma reflexão sobre os ganhos e perdas pelo defesa do direito à terra e cobrar do governo Temer a retomada da agenda da reforma agrária”, disse o líder dos sem-terra.

