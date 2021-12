Luiz Eduardo Ramos é o 10º ministro de Bolsonaro com Covid-19

O ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, é o mais novo membro do governo Bolsonaro que está com coronavírus, informou a assessoria da secretaria. Ramos sentiu sintomas leves de gripe e ficará em isolamento após receber o diagnóstico positivo.

Junto a Ramos, somam-se mais nove ministros, hoje curados: Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).

O presidente Jair Bolsonaro também contraiu o Covid-19 no último mês de julho.

