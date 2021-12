Luiz Caetano não cometeu ato ilegal no Dia do Servidor

O juiz da 171ª Zona Eleitoral, Salomão Viana, constatou serem falsas provas usadas pelo presidente estadual do PTN, Maurício de Tude, em representação que moveu contra o ex-prefeito de Camaçari Luiz Caetano, candidato do PT a deputado federal, e ao atual prefeito do município Ademar Delgado (PT).



Tude havia acusado os dois de terem participado do Dia do Servidor em outubro de 2013 e distribuído brindes de caráter eleitoreiro. Apresentou como prova fotos do evento. Os advogados de Caetano e Delgado mostraram que as fotos não eram da data indicada na representação.



O julgamento da ação avaliou que não havia impedimento legal para que o ex-prefeito de Camaçari comparecesse em um evento comemorativo que homenageia o servidor público, desde que não haja discurso. "Não discursei, apenas estive lá para prestigiar o trabalho daqueles com quem já convivi por oito anos enquanto prefeito. Estive lá porque reconheço a dedicação diária dos servidores", disse Caetano. Os advogados do petista dizem que Tude cometeu "litigância de má-fé" no caso. "O ato de má-fé implica multa que varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil", diz a assessoria de Caetano.

