Presos em Salvador, o ex-deputado federal Luiz Argôlo (SD-BA) e a secretária dele, Élia Santos da Hora, serão transferidos para Curitiba, no Paraná, na tarde desta sexta-feira, 10.

Ambos já foram levados para o Aeroporto Internacional de Salvador. De lá, eles serão levados no avião da Polícia Federal para a capital paranaense, onde a Operação Lava Jato é investigada.

Eles foram detidos na 11ª fase da Lava Jato, denominada "A Origem", nesta manhã.

A prisão de Argôlo aconteceu na casa dele, no bairro do Caminho das Árvores. Já Élia, que chegou a ser encaminhada para a sede da PF no Comércio, foi detida na casa onde mora, na Barra. Argôlo, por sua vez, foi detido e levado direto para o aeroporto.

Cristiane Costa, advogada de Élia, afirmou à reportagem do Portal A TARDE que a prisão de sua cliente foi uma surpresa. Apesar de dizer que desconhece o motivo da prisão, ela - que esteve na sede da PF -, afirmou que se trata de uma acusação infundada.

Da Redação, com informações de Paula Pitta Luiz Argôlo e secretária serão transferidos para Curitiba

Ainda nesta sexta, policiais federais ainda cumprem três mandados de busca e apreensão na capital baiana, dois deles na casa do ex-deputado e outra no escritório dele, na avenida Tancredo Neves. Uma busca também foi feita na casa da secretária do ex-parlamentar.

A nova fase da operação acontece também em outros cinco estados (Paraná, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo), além no Distrito Federal

adblock ativo