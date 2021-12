Luislinda Valois é nomeada secretária do governo Temer

A desembargadora baiana aposentada Luislinda Valois foi confirmada, por meio do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13, como a nova secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) do Ministério da Justiça e Cidadania. O anúncio foi feito pelo presidente interino Michel Temer.

O nome de Luislinda já tinha sido ventilado semanas atrás, mas a desembargadora tinha negado ao Portal A TARDE ter recebido o convite para assumir a pasta. Na época, a própria Seppir informou que não tinha nenhum nome confirmado para a secretaria.

Em uma rede social, durante a formação do governo Temer, a baiana chegou a questionar a colocação de negros e mulheres no segundo escalão da administração do peemedebista.

"Mais uma vez temos no Brasil homens brancos comandando todos os seguimentos da nossa sociedade. Negros/ índios/ mulheres etc continuam sendo bons eleitores e excelentes contribuintes. Aos negros, acredito, não interessa o segundo patamar do governo. Somos competentes e por isso exigimos ministros negros e ministras negras". escreveu Luislinda, no Facebook. Posteriormente, a mensagem foi apagada da rede social.

Filiada ao PSDB, a desembargadora é a primeira negra no governo de Temer. Ela também foi a primeira negra a se tornar juíza no Brasil em 1984 e foi a primeira autora de sentença de condenação por racismo no país. Luislinda foi condecorada com o título de embaixadora da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012.

