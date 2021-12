Lúcio Vieira: "Congresso do PMDB deve ser adiado para 2016"

Presidente do PMDB em Salvador e deputado federal, Lúcio Vieira Lima disse nesta quarta-feira, 21, que o congresso do partido deve ser adiado para o próximo ano. "Eu tenho me colocado contrário ao adiamento, mas hoje é mais provável que isso aconteça, apesar de não ser uma opinião majoritária no partido e, sim, da cúpula", disse o parlamentar durante a convenção do PMDB, na ca´pital baiana.

Inicialmente previsto para novembro deste ano, o congresso discutirá a possibilidade de rompimento efetivo do PMDB com o PT. O grupo que defende o adiamento quer que o evento aconteça em março de 2016, durante convenção nacional em comemoração ao aniversário de 50 anos do partido.

O possível adiamento tem causado debates internos entre peemedebistas. Assim como o irmão, o presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima, que foi mantido no posto na convenção desta quarta, também defende a manutenção do evento em novembro.

O rompimento do PMDB com o PT afetaria diretamente o governo da presidente Dilma Rousseff, já que o partido comanda sete ministérios da petista, além de ser o partido do vice-presidente Michel Temer.

Nos bastidores da política, especula-se que Temer planeja o rompimento do PMDB com o PT para assumir o governo em caso de impeachment da presidente. Chegou-se, inclusive, a noticiar que ele tenta acordo com a oposição, o que foi negado pelo vice-presidente.

O rompimento também complicaria a situação de Dilma no Congresso, já que reduziria a sua base aliada no Senado e na Câmara, que são presididas pelos peemedebistas Renan Calheiros e Eduardo Cunha.

Cunha já anunciou afastamento do governo de Dilma após ter seu nome envolvido na investigação da Operação Lava Jato. Mas petistas ainda tentaram uma reaproximação com ele em troca de apoio no processo contra a cassação dele. Contudo, a estratégia não deu certo e Dilma e Cunha vêem trocando acusações por meio da mídia.

Cunha

Sobre as denúncias contra o presidente da Câmara, Lúcio Vieira Lima disse que apenas o Conselho de Ética pode tirar Cunha de seu cargo.

"A renúncia é um ato unilateral. Não adianta deputado pressionar. Ele só não poderá continuar presidente se for condenado pelos pares ou pela justiça. Não fui eu que inventei isso e não cabe a mim discutir o mérito", declarou.

