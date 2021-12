Luciano Huck terá de deixar a Globo se for candidato à Presidência

O apresentador Luciano Huck recebeu um ultimato da TV Globo caso queira concorrer à Presidência em 2018. Após reunião com a cúpula da empresa, ficou decidido que, se ele se candidatar ao cargo de presidente do Brasil, terá que deixar a emissora até dezembro.

O marido da também apresentadora Angélica teria descartado ingressar na política, mas recentemente se encontrou com lideranças do DEM, incluindo o prefeito de Salvador, ACM Neto, e participou de reuniões com líderes do PPS para discutir cenários eleitorais e a entrada no partido de membros do movimento Agora!, do qual é participante.

Segundo informações divulgadas pela coluna Radar, da Revista Veja, Huck já teria escolhido Marina Silva como sua candidata a vice em uma eventual chapa. A escolha pela política deve mudar completamente os rumos da carreira do apresentador, já que o afastamento da Globo é uma decisão sem volta, mesmo se ele perder a eleição.

