Luciana Genro diz que 'é honra' suceder Plínio Arruda

A candidata do Psol à Presidência da República, Luciana Genro, disse que o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio (SP) é um exemplo e que será uma honra ser a candidata pelo partido depois dele. "Para mim, é uma honra ter a oportunidade de sucedê-lo neste desafio de representar o Psol nas eleições de 2014", afirmou.

Copa

Na saída do velório do ex-deputado, ela criticou o uso da Copa do Mundo para que "empreiteiras" fizessem "um grande negócio". "A população brasileira toda está indignada com o uso do futebol para que grandes empreiteiras e a Fifa fizessem um grande negócio", disse.

