Louos será debatida em seis audiências públicas

O projeto de lei 190/2016, que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) de Salvador, vai ser debatido em seis audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal ao longo do mês de julho, segundo o calendário dos encontros divulgado nesta quarta-feira, 29. A primeira será realizada no próximo dia 7 (quinta-feira).

Todas elas serão realizadas no auditório do Centro de Cultura, localizado na Praça Thomé de Souza, das 8h30 às 13h. As demais serão realizadas nos dias 13, 18, 22, 26 e 29 de julho.

O projeto terá tramitação conjunta nas comissões de Constituição e Justiça, Planejamento Urbano e Orçamento e Finanças, assim como aconteceu com o PDDU, aprovado no último dia 13 pela Casa. O vereador Cláudio Tinoco (DEM) será o presidente da comissão de acompanhamento da Louos. O vereador Leo Prates (DEM) será o relator - função que também ocupou na tramitação do PDDU.

Apresentação

Na próxima segunda, 4, às 9h, no Salão Nobre da Casa, o secretário municipal de Urbanismo, Sérgio Guanabara, e técnicos da pasta farão uma apresentação sobre o projeto da Louos para vereadores e assessores.

Tinoco acredita que a agenda eleitoral não vai atrapalhar o processo de debate em torno do Louos. "Estamos trabalhando de forma dinâmica, para garantir ampla participação", diz.

