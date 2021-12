Louos de Salvador é sancionada por ACM Neto

A nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do Município (Louos) de Salvador foi sancionada pelo prefeito ACM Neto (DEM) nesta quinta-feira, 8, em evento que aconteceu no Palácio Thomé de Souza.

"O setor empresarial vai se surpreender positivamente com as novidades futuras. Temos agora o desafios de desenvolver as regiões mais populosas da cidade, que são também as mais carentes e, apesar das dificuldades vividas no país, temos que ter esperanças", disse o prefeito.

Um dos pontos polêmicos da Louos é se permitiria a "verticalização da orla", mas ACM Neto destacou que a Louos pretende priorizar as áreas mais pobres da cidade e manter o verde e as praias. "A lei vai ser uma forma de criar bases para que Salvador tenha perspectivas reais no crescimento social", afirmou.

A Louos passou por ampla discussão e foi aprovada na Câmara de Vereadores em agosto deste ano. A legislação traz as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que também já foi aprovado.

