Lista completa dos secretários de Salvador sairá nesta quinta

Após um processo de negociação com aliados e reuniões em Brasília com dirigentes partidários, o prefeito ACM Neto (DEM) anuncia, nesta quinta-feira, 22, a lista completa dos secretários para a sua segunda gestão. O anúncio da nova equipe ocorrerá às 10 horas, no Teatro Gregório de Mattos, na Barroquinha.

Dos 17 secretários que assumirão seus cargos a partir de 1º de janeiro, o prefeito confirmou, nesta quarta, 21, o nome de três auxiliares. Continuarão em seus postos os secretários Paulo Souto (Fazenda) e José Antonio Rodrigues (Saúde). O ex-secretário de Educação, Guilherme Bellintani vai comandar a nova secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento.

O segundo escalão só será apresentado na próxima semana ou na primeira semana de janeiro.

Número de secretarias

Na reforma administrativa aprovada em novembro pela Câmara, o número de secretarias na prefeitura passou de 16 para 17.

Foram extintas duas pastas (Desenvolvimento, Trabalho e Emprego e a de Relações Institucionais), criadas outras três (Trabalho, Esportes e Lazer; Políticas para Mulheres, Infância e Juventude; e Comunicação), e três terão funções modificadas: a Secretaria de Urbanismo passa a ser de Desenvolvimento e Urbanismo; a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil será de Infraestrutura, Obras Públicas e Habitação; e a de Cidade Sustentável, vai ser Cidade Sustentável e Inovação.

