Lira aumenta teto de reembolso em 170% e deputado terá R$ 135 mil para saúde

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), alterou o limite de reembolso para despesas médicas dos deputados em 170%. A justificativa foi que o valor anterior, de até R$ 50 mil era defasado.

Agora, o montante foi elevado a R$ 135,4 mil, conforme informações do jornal O Estado de S. Paulo. Em uma duplicação do boletim administrativo da Câmara, Arthur Lira publicou o ato da mesa nº 185, modificando o ato nº 89 de 2013 que tratava sobre as despesas médicas.

A redação passou a vigorar da seguinte maneira: "os pedidos de reembolso cujos valores sejam de até R$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) poderão ser objeto de deliberação do Segundo-Vice-Presidente.”

Segundo o documento, publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, o valor anterior era considerado defasado. "Nos últimos anos, a chamada “inflação médica” tem superado o índice oficial de inflação: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fenômeno, inclusive, não tem se restringido ao Brasil”, diz o documento.

Desde 2013, a Câmara passou a autorizar o reembolso de despesas médicas de até R$ 50 mil de forma automática. Apenas valores acima disso precisavam ter o aval da Mesa Diretora, composta por sete integrantes, incluindo o presidente da Casa.

